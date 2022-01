Süsiniku teemadel räägitakse viimastel aastatel nii söögi alla kui ka söögi peale – võib mürki võtta, et suurem osa inimestest ei taha sellest elemendist rohkem enam midagi teada. Sellele vaatamata on teadmised süsinikuringest ja inimtegevuse mõjust Maa tulevikule mõeldes midagi sellist, millest me ei saa üle ega ümber. Võiks arvata, et kõik, keda kliimamuutustega seotud väljavaated huvitavad, teavad süsinikust juba enam-vähem kõike olulist.