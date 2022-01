Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Süsiniku säilimine mullas on maakera kliima suhtes oluline, kuna muld on kõige suurema potentsiaaliga süsinikuärastuse sihtkoht. Selle tõestuseks on kasvõi fossiilkütused, mis pole tekkinud millestki muust kui kaugete aegade süsinikurikastest muldadest. Vastamaks küsimusele, kuidas mulla süsinikuvarusid säilitada, peame üle vaatama põhilised mullasüsiniku varud, nende tekkimise, püsimise ja kao protsessid.