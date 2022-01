Maailmas on juba piisavalt probleeme, sealhulgas koroonapandeemia, pagulaskriis Valgevenes ja eskaleeruvad sõjalised ohud. Sellegipoolest on Eestis juba mõnda aega olnud avaliku debati domineerivaks teemaks elektri- ja gaasihinnad. Sellist järsku huvi kasvu energiahindade vastu ei ole raske selgitada. Hinnad on teinud spurdi üles ja kõik me saame kütte- ja elektriarveid, mis nõuavad meilt hirmus suuri rahasummasid.