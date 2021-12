Uudis, et on algatatud eelnõu ranna ja kalda kaitset puudutavate seadusesätete kaotamiseks, mõjus esmalt halva naljana. Paraku on asi naljast kaugel: 10. novembril algatasid Heiki Kranich (Reformierakond), Peeter Ernits (EKRE), Erki Savisaar (Keskerakond) ja Andres Metsoja (Isamaa) eelnõu, mille peamine sisu on looduskaitseseaduse 6. peatüki kehtetuks tunnistamine.