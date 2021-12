Kui kõik olid juba öelnud, et lepivad sellega, mis on neile antud, et mitte tekitada uut läbirääkimiste vooru, siis India ikkagi tuli viimasel hetkel oma tahtmisega. Kliimapaktis oli alguses sõnastus, et kivisöe kasutamisest tuleb järk-järgult loobuda, ja siis see muudeti: et kivisöe kasutamist tuleb järk-järgult vähendada. Enne oli phase out ja nüüd on phase down. Selle peale avaldasid paljud oma pettumust, et see pole heas usus läbirääkimine.