Kui Eesti majanduskasv on edaspidi suurem euroala majanduskasvust, siis on oodata ka hindade ühtlustumist, mis tähendabki euroalast kõrgemat inflatsiooni, kirjutab Arenguseire Keskuse uuringujuht Lenno Uusküla.

Kui tihti võrreldakse keskpankade rahatrükki helikopterilt raha laialipuistamisega, siis erinevalt helikopterilt visatud rahast on seekord keskpangal võimalik trükitud raha uuesti kokku koguda tulevasi laenusummasid piirates ja ostetud varasid müües. Pikaajalist inflatsiooniootust tehtud rahapoliitilised operatsioonid ei põhjusta. Euroopa Keskpanga inflatsioonieesmärk on kaks protsenti ning selline on ka kõige parem inflatsiooniprognoos euroala kaugemaks tulevikuks.