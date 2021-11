Kõdusoomets on soomets, kus turvas on kuivendamise tulemusena lagunema hakanud. Kuused kukuvad selises metsas sageli ümber koos juurega. Seda tüüpi metsa leidub isegi Järvselja «ürgmetsakvartalis» ja selle naabruses. FOTO: Rein Kuresoo

Maaparanduse statistiliste andmete 1993. aasta ülevaates kirjutati: «Märgime, et Eesti maaparandajate poolt kaevatud kraavide pikkus küünib korra ümber maakera ja kui aastakümnete jooksul rajatud drenaaž ühte rivvi asetada, ulatuks see Maalt Kuule.»

Eestis on kuivendatud ligikaudu 1 miljon hektarit ehk 10 000 ruutkilomeetrit maad, see on peaaegu neljandik Eesti pinnast.