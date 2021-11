Inimene sõltub loodusest. Sõltub meid ümbritsevatest ökosüsteemidest: metsadest, niitudest, märgaladest, veekogudest. See sõltuvus on meile sageli nähtamatu ning me ei vaevu kuigi tihti või üldse mõtlema sellele, kuidas ikkagi toimivad aineringed või kliimaregulatsioon, tänu kellele tekib muld, mil moel taimed saavad tolmeldatud, keda on vaja, et õunasüda laguneks, või mis tagab looduses selle, et ükski liik ei saaks ulatuslikest kahjuri- või haiguspuhangutest pikaajaliselt räsida.