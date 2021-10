Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Demokraatia tahab aega. Ühiskonnas peab kujunema usaldus inimeste ja võimu vahel. Üks lõputu teema on Eesti riigi liigne tsentraliseeritus ja omavalitsuste niru rahastamine. Mida enam on kohtadel otsustusõigust, seda suurem on inimestel huvi valimistel osaleda. Loogiline!