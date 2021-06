Ühes on nii kriisijuhtimise kriitikud kui poolehoidjad sama meelt. Viirus taandus selleks, et naasta. Millal see täpselt juhtub, ei tea keegi ja siin arvamused lahknevad. Terviseamet ootab juba juulis Eestisse rohkem delta tüve, mis paljuneb praegu Venemaal poolteist korda teistest koroonaviiruse tüvedest kiiremini.