Uued Uudised kirjutasid 7. juulil EKRE uue juhatuse kohta: «Tähelepanuväärne on see, et kui kallutatud ja sageli valelik peavoolumeedia tavatseb rääkida EKRE-st kui naistevaenulikust erakonnast, siis juhatusse kuulub 11-st liikmest viis naisterahvast. Teistel erakondadel pole sellist asja ette näidata.»