Rahvusvaheline Kriminaalkohus (International Criminal Court – ICC) uurib USA sõjaväe poolt Afganistanis toime pandud võimalikke sõjakuritegusid. Eelmisel nädalal seetõttu ICC-le sanktsioonid kehtestanud Trumpi valitsus leiab, et sellega riivab kohus Ühendriikide suveräänsust, samal ajal kui kohtu sõnul on uurimise korraldamine nende pädevuses.

USA ei ole ICC loonud Rooma statuudile alla kirjutanud. Seega ei ole Trumpi sõnul kohtul mingit õigust Ameerika käitumist uurida. Ent kohtu väitel on antud olukord eriline. ICC pädevuses on uurida Rooma statuudile alla kirjutanud riikides toimuvaid ränkasid inimõiguste rikkumisi. Üks sellistest riikides on Afganistan, kus nüüdseks 19 aastat kestnud sõjas on sõjakuritegusid mõlemal sõdival poolel toime pandud. Sõjas osalenutele on esitatud süüdistused mõrvas, piinamises, seksuaalkuritegudes, tsiviilisukute ja tervishoiutöötajate sihikindlas ründamises ja paljus muus.