Eriti kummaliseks muudaks viimaste kuude pingutused aga see, justkui me poleks märganud nii tähtsat tõdemust juba 3. veebruaril ehk tervelt kolm nädalat enne esimest koroonajuhtumist Eestis – just sellest kuupäevast on Delfi viidatud Science'i artikkel pärit.

Mais avaldas sama amet uuringu, mis kinnitab, et haiguse levimine asümptomaatiliste haigete kaudu on võimalik. Aprillis avaldas veebruaris Science poolt ümber lükatud tõestusmaterjali avaldanud New England Journal of Medicine ise artikli, mille sõnul võivad koroonahaiged enne sümptomite tekkimist viirust levitada. Maailma Terviseorganisatsiooni poolt jagatud uuring kinnitas, et asümptomaatiline viiruse levik on võimalik. Terviseorganisatsiooni enda asümptomaatilist levikut mainiv raport on pisut konservatiivsem. Nende sõnul «ei saa välistada», et sümptomiteta haiged võivad viirust levitada.