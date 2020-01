FOTO: Postimees.ee

Kas Team Estonia tagab Eesti spordile pikaajalise arengu? Väitlevad Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadid, praegune president Urmas Sõõrumaa ning kergejõustikutreener ja ettevõtja Jaanus Kriisk.

URMAS SÕÕRUMAA 1 (JAH): võrdväärsed treeningutingimused

EOK-l kui kogu Eesti spordi katuseorganisatsioonil on kolm suuremat arengusuunda: tippspordi arendamine, noortespordi kandepinna laiendamine ja liikumisharrastuse edendamine. 30 aastat toiminud organisatsioon vajab aga värsket reformilist edasiarendust. Ärgem unustagem, et kogu spordi rahastamist katavad 70 protsendi ulatuses riik ja KOVd, kes lähtuvad sellistest eesmärkidest, nagu kodanike vaimne ja füüsiline tervis, eeskujud ja ühtekuuluvustunne, au ja kuulsus ning oma riigi tutvustamine spordi kaudu.

EOK Täitevkomitee ellukutsutud ja viimasel spordikongressil heaks kiidetud Team Estonia (TE) projekt on mõeldud toetama sportlasi, kellel on eeldusi jõuda maailmas medalile, tuues oma riigile au ja tuntust. Toetus seisneb TE liikmeks kutsutud sportlastele võrdväärsete treeningutingimuste loomises võrreldes konkurentidega mujalt maailmast.

TE toetus tähendab esiteks täiendavate tugiteenuste väljaarendamist, teiseks süsteemi loomist tugiteenuste paremaks kättesaamiseks, kolmandaks koostööd teadusasutustega treeningute kvaliteedi parandamiseks, neljandaks tuge tippspetsialistide palkamisel, viiendaks koostööd erainvestoritega TE liikmete eelarvete rahalises toetamises ning muude erakorraliste juhtude lahendamises.

Team Estonia kogetu on hiljem kättesaadav kogu spordisüsteemile (võrreldav autoralliga). Sealt saadud väärtuslik kogemus mõjutab kogu spordisüsteemi.

TE teeb koostööd eelkõige EOK juba toimivate struktuuridega, nagu tippspordi komisjon, Eesti Spordimeditsiini SA. Samuti spordialaliitudega, treenerite ja klubide tööd kureerivate organisatsioonidega.

Programm peaks täismahus tööle hakkama kaheksa aasta jooksul ja selleaastane rahaline maht peaks olema 20 miljonit eurot.

TEsse võiks kuuluda ligikaudu 200 sportlast eri vanuseastmetest. Lisaks tippspetsialistid ja spetsiaalsed programmid.

TE käsitleb ainult tipuosa kogu tippspordi süsteemist.

Ka loodav tugiteenuste süsteem on kasutatav kogu tippspordis. TE on vajalik osa Eesti pikaajalises spordiarengu plaanis.

JAANUS KRIISK 1 (EI): piirkondlik spordiakadeemia on kõige alus

Kõik, mida Urmas Sõõrumaa kirjutab, tundub esmapilgul õige, ja siinjuures olgu tänatud ka kõik Eesti sporti armastavad inimesed, kes on aastaid teinud tööd selle nimel, et riik sporti rahalise panuse mõttes tõsiselt tagasi tuleks. Kindlasti on siin ka oma väline mõju. Meist neli korda väiksema Islandi spordiedu äratas meid üles, meist natuke suurema Sloveenia üliedu spordirindel pani meid tegutsema ja võttis võimaluse vabandusi otsida. Ja riik tuli tagasi sporti. Kuid praegune Team Estonia ei ole kogu Eestile. See pole jätkusuutlik lähenemine, sest jätab vastamata peamisele küsimusele: kust tuleb järelkasv?

Sõõrumaa jutt on praeguse EOK tippspordi nõukogu tegevuse edasiarendus, kus peamiseks tegevuseks on ja jääb vahendite ja taustategevuste vahendamine hetke tippsportlastele ja natuke ka nende treeneritele. See kõik on hästi sportlasekeskne. Sportlane on number üks, kuid protsessi alustab ja juhib alati treener.

Sõõrumaa ja Tõnu Tõniste 2016. aasta valimislubadustest oli üks väga oluline ja mitte väga keeruline ka täita – piirkondlike spordiakadeemiate loomine. Praeguseks pole ühtegi lisandunud ja liigume hoopis vastassuunas. Edukalt startinud ja mõni aasta toimetanud katseprojekt Tartus pandi 2020. aasta alguses kinni. Ühepoolselt, kuigi asjaosalisi, kes sellele oma allkirjaga õnnistuse andis, oli rohkem kui ainult EOK president – ka Tartu linnapea, Tartu Ülikooli rektor ja Eesti Maaülikooli rektor. Soliidne otsustajate seltskond.

Ja kõige kummalisem on see, et EOK-l oli võimalik selleks otstarbeks eraldada 20 000 eurot aastas olukorras, kus eelarve oli viis-kuus miljonit, ja nüüd, kus EOK eelarve on jõudnud 15–16 miljonini, pole see võimalik. Aga milline on spordiakadeemia tähtsus ehk piirkondliku kaasamise tähtsus? Sellele on kõige lihtsam vastata, kui vaadata kas või ainult 2019. aasta olümpialade medaleid täiskasvanute arvestuses.

Neid oli ju viis, ja kui kõrvale jätta Sildarude pere, alustasid ülejäänud neli sportlast oma sporditeed Eestimaa avarustes, piirkondades. Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Põlva ja Tõrva. Tee tippu võtab aastakümneid aega, aga sellel teel peavad olema kõik vajalikud ja arendavad komponendid. Näiteks aasta meessportlane Magnus Kirt alustas oma treeninguid 1997. aastal Urmas Uhtjärve käe all, siis Raimond Luts, siis Toomas Merila, siis vennad Mätased, ja nüüdne kolmik Vister-Tustit-Väät. Kokku 22 aastat.

Seega peaks tasakaaluks praegusele sportlasekesksele süsteemile olema treenerikeskne piirkondlike spordiakadeemiate süsteem. Et kogu Eesti sport, kogu püramiid oleks ka tegudes, mitte ainult sõnades kaasatud jätkusuutlikku ja kõiki kihte ning alasid kaasavasse Team Estoniasse. Kui juuri ei kasta, siis vilju ei saa!