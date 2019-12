Seekord ei hakka me tooma välja ühe konkreetse inimese tsitaati, sest väga paljud apteegireformi tagasipööramise pooldajad on kasutanud enda seisukoha toetamiseks argumenti, mille kohaselt on inimeste rahulolu apteegiteenusega ülikõrge. Suur toetus on fakt, mis tuleneb Eesti Apteekide ühenduse tellitud Kantar Emori uuringust, mille andmetel on rahulolu apteegiteenusega 99%. See fakt ei ole kahtluse all.