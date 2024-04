Euroopa Parlamendi LUX filmiauhindadel ei kuulutatud «Savvusanna sõsaraid» parimaks filmiks, aga see ei tundu enam eriti oluline. Pärast seda, mis «Sõsarad» on alates esilinastusest Sundance’i filmifestivalil maailmas korda saatnud, ei ole üks auhind ees või taga eriti mõõtuandev, sest ajalugu on niigi tehtud.

Näiteks viimasel kaheksal päeval on «Savusanna» võitnud viis preemiat, kokku aga on neid korjatud üle 30, sealhulgas on filmi kontol Euroopa parima dokumentaalfilmi tiitel. Saunafilm viib Anna Hintsi olulistele festivalidele (oktoobrist jõuludeni käis Hints 18 riigis, kolm korda näiteks USAs), tema mõtteid tahetakse kuulata erinevatel arutluspaneelidel, ta sõnadel on kaalu.