Eesti vanemaealiste põhiprobleemid on vaesus, raskendatud ligipääs teenustele ja digitaalse pädevuse puudumine. Euroopa Liidus on Eesti vanemaealised iseseisva toimetuleku poolest alles 20. kohal.

«Minu hinnangul on suurim probleem vanemaealistega tegelemisel aegunud mõtteviis,» ütles uuringut juhtinud teadlane Iris Pettai . «Neid nähakse kui väeteid, riigist sõltuvaid inimesi. Aga eakad tahavad ja suudavad panustada ühiskonna arengusse, olla koheldud võrdväärselt. See uuring näitas ilmekalt, et Eesti vajab uut poliitikat 50+ inimeste suhtes. Senine hoiak soosib passiivsust, tekitab tõrjutust tööjõuturul ja süvendab stereotüüpe,» lisas Pettai.

85% küsitlusel osalenud 357 organisatsiooni esindajast kinnitas, et nende asutus, organisatsioon või ettevõte on seotud oma tegevuses vanemaealistega. Peamiselt kätkeb see tervishoiu, sotsiaaltöö, hariduse ning avaliku haldusega tegelevaid asutusi. Samas tunnistasid tööandjad, et tööd pakutakse meelsamini noortele (86%) ja oluliste otsuste juures vanemaealiste arvamust ei küsita (38%). Tõrjutus tööturul ja piiratud ligipääs infole ning tööandjate suutmatus kohandada töökohti on probleem 60-73% juhtudest.