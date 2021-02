Ma arvan, et Tartu Ülikoolis on tehtud fundamentaalne viga, kui on hakatud õpetama ajakirjanikke ja suhtekorraldajaid bakalaureuseõppes koos. «Ajakirjanduse ja suhtekorralduse õppekava läbimine annab algteadmised selleks, et hakata tööle reporteri või suhtekorraldajana,» loen ülikooli kodulehelt.

Jääb mulje, nagu oleks tegemist ühe riideesemega, mis on ühtpidi õhtukuub ja pahupidi pöörates hommikumantel. Sellise võrdluse toon sellepärast, et identiteedilt – ja eesmärgilt – on need ametid väga erinevad. Ajakirjanikud peavad otsima lugeja jaoks tõde, suhtekorraldajad viima avalikkusesse organisatsiooni (juhtkonna) jaoks olulisi sõnumeid. Need ei ole ühe mündi kaks poolt.