Täna pärastlõunal teatati väidetava maailma esimese koroonavaktsiini registreerimisest Venemaal. Vladimir Putin väidab, et vaktsiin on ohutu ja efektiivne ning et seda on enda peal proovinud ka tema tütar. Vaktsiini hakatakse massiliselt tootma septembris ja rahvani jõudvat see oktoobris. Küsimused vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta jäävad hetkel õhku.