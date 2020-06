Euroopa parlamendi saadikud on täna digiteemadega palju rohkem kursis kui veel kolm-neli kuud tagasi, märkis Kaljurand. Digitööle üleminek oli valulik ning mitu kuud algasid kõik virtuaalsed koosolekud küsimustega «Can you hear me? Can you see me?» («Kas te kuulete mind? Kas te näete mind?»). Aga kriis pani kohanduma, mistõttu saab oodata, et ka Euroopa tasandil hakatakse digiteemadega kiiresti edasi liikuma.