Koroonapandeemia on olnud Eesti uhhuuskeene suunamudijate laulupidu. Järgnev edetabel on koostatud eeskätt libauudise Eesti-sisest mõjukust silmas pidades. Tähtsaimaks määrajaks oli libauudise leviku hinnanguline ulatus Eestis. Sellest sõltub suuresti libauudise ohtlikkus rahvatervise kriisi ajal.

10. Bill Gates soovib koroonaga inimkonna tappa

2015. aastal salvestatud, ent pandeemia puhkemisel ajal hoogsalt levinud Gatesi TED-konverentsi kõne video («Järgmine viirusepuhang – me pole valmis») on kinnitanud Bill & Melinda Gates Foundationi tõsiseltvõetavust pandeemiateemas. Pärast Maailma Terviseorganisatsioonilt raha äravõtmist USA poolt saab WHO suurimaks rahastajaks just Gateside sihtasutus.

Vandenõuteoreetikud peavad videot aga üheks tõestuseks sellest, et pandeemia on Microsofti asutaja vandenõu. Üks tema ajenditest olevat soov vaktsiini pealt raha teenida, viidates väidetava patendi olemasolule. Mitmed faktikontrollisaidid on väite ümber lükanud (1, 2).

9. Wuhani arstide soovitused

Märtsis ringles sotsiaalmeedias postitus, mida esitleti kui «Wuhani arstide nõuandeid» ning kus väideti, et kui inimesel on nohu ja köha ning tal on külm, ei saa tal olla koroonaviirust. Samuti väideti, et koroonaviirus sureb temperatuuril 26-27 kraadi.

Väidetavatele autoriteetidele tuginevaid libauudiseid esines teisigi. Üks tuntuimatest väitis, et Stanfordi ülikooli teadlaste sõnul saab end koroonatestida kümme sekundit hinge kinni hoides – kui õnnestub, siis viirust polevat. Stanfordi ülikooli vastus: «Sotsiaalmeedias ja e-kirjades levib Stanfordile omistatav valeinfo Covid-19 sümtomite ja ravi kohta. See info ei ole Stanfordist pärit.»

8. Video «Koroonapandeemia pettus»

Eestikeelsete subriitritega saksakeelne video kogus YouTube’is üle 80 tuhande vaatamise enne, kui see maha võeti. Selles näitab haiglasse sisse murdnud vanenõuteoreetik tühje erakorralise meditsiini osakonna ootesaale. Ent nagu Saksa faktikontrollijad on tõestanud, ei pidanudki seal koroonapatsiente olema. Ka Eestis ei oodata koroonakahtlusega haigeid EMOsse.

Videos esitletud seisukohad varieerusid ja läksid kohati iseendagagi vastuollu: näiteks väideti, et koroonaviirus inimesi ei tapa. Surmasid põhjustavat muud haigused, koroonaviirused puhkevat igal aastal ning Covid-19 ei kujutavat endast sugugi suuremat ohtu kui gripp. Väideti ka, et Itaalias pole tegelikult mitte keegi koroonaviirusesse surnud.

«Koroonapandeemia pettus» FOTO: Kuvatõmmis

7. Koroonaviirus on bioloogiline relv

«Hiina suursaadik USA-s Cui Tiankai ei eitanud, et tegemist võib olla bioloogilise relvaga,» kirjutasid paljud Eesti libauudiste levitajad. Enamasti jäetakse mainimata kontekst: tegemist on Hiina välisministeeriumi poolt vahepeal levitatud vandenõuteooriaga, mille kohaselt pärines viirus hoopis USA sõjaväelaborist.

Teadusväljaande Nature Medicine poolt avaldati uuring, milles analüüsiti SARS-CoV-2 geneetilist materjali ning võrreldi seda teiste inimesele teadaolevate koroonaviiruste – tuntumad neist SARS ja MERS – genoomidega. Uuringu järelduses nentisid teadlased, et viirus ei ole välja arenenud eelnevalt teadaolevatest koroonaviirustest, ning et sellise viiruse väljaarendamine laboratoorselt on väga suure tõenäosusega võimatu.

Suurema kõlapinna andis teooriale USA välisminister Mike Pompeo, kelle väitel on «väga palju tõendeid selle kohta, et koroonaviiruse pandeemia sai alguse Hiinas Wuhani linnas asuvast laboratooriumist.» Tasub silmas pidada, et biorelva võimaluse ümberlükkamine ning viiruse plehkupanemine laborist ei ole teineteist välistavad teooriad. Laboris uuritakse looduslikust keskkonnast pärit viiruseid ning lekke sajaprotsendiline välistamine võimalik ei ole. Veenvaid tõendeid pole siiski ka selle versiooni kohta.

Wuhani Viroloogia Instituut FOTO: HECTOR RETAMAL/AFP/Scanpix

6. Koroonaviirust (või viiruseid üldse) ei ole olemas

«Sellele on isegi imelik vastata,» ütles Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits Delfile. «Selle jutu peale on raske midagi öelda,» ütles ta ETV Pealtnägijale. Viirus on lihtsalt liiga väike, et seda näha oleks võimalik, lisab ta.

Juba 1873. aastal sõnastas saksa füüsik ja optik Ernst Abbe teooria, mille kohaselt ei ole valgusmikroskoobiga võimalik vaadelda asju, mille mõõtmed on väiksemad kui pool kasutatava valguse lainepikkusest. Kasutada tuleb elektronmikroskoopi, mille abil on võimalik viiruse kohta palju teada saada, ent fotot sellega tõesti teha ei saa.

Elektronmikroskoobiga tehtud ning töödeldud kujutis SARS-CoV-2 viirusest. FOTO: USA Allergiate ja Nakkushaiguste Instituut

5. Koroona on tegelikult 5G

Siin võib jätta vahele kogu teooria tehnilise osa ning möönda lihtsalt, et kuna pikalt kestnud kohtuvaidluse tulemusena sai alles märtsis jätkuda 5G sageduslubade avalik konkurss, pole Eestis tänaseni püsti mitte ühtegi 5G masti. Nii on ka paljudes teistes riikides, kus koroonapandeemia on hulgaliselt elusid nõudnud.

Foto 5G messilt. FOTO: JASON LEE/REUTERS

4. Koroona tühjendas Pärnu Selveri

12. märtsil, eriolukorra väljakuulutamise päeval, levis sotsiaalmeedias video, millest jäi mulje, justkui oleks koroonaviiruse levikuga seoses ostetud tühjaks Pärnu Suurejõe Selver.

3. märtsil, kümme päeva varem, kirjutas Pärnu Postimees: «16. märtsist 27. aprillini on Pärnu Suurejõe Selver suletud, sest hoones tehakse renoveerimistöid, mille käigus kauplus saab uue ilme.»

13. märtsi hommikul kirjutas Selver: «Selver kutsub üles olema kriitiline hüsteeriale hoogu andva info osas, mis suuresti levib sotsiaalmeedias. Näiteks: eile liikvele läinud Facebooki video kaubast täiesti tühjaks ostetud Selverist oli pahatahtlikult eksitavasse konteksti asetatud Pärnu Suurejõe Selveri tühjendusmüügist. Kauplust ootab ajutine sulgemine täielikuks renoveerimiseks ning kaadritel nähtu polnud kuidagi seotud praegu kujunenud eriolukorraga riigis.»

3. Harjumaa ja Tallinna äralõikamine, alkomüügi keelamine

Libauudiste TOP 3 koosneb sellisest valeinformatsiooni levitamisest, milles on olnud kas tahtlikult või tahtmatult osaliseks peavoolumeedia ning millel oli seetõttu suurem levik ja mõju.

Eriolukorra alguses sotsiaalmeedias levinud info, justkui kehtestaks suletaks Tallinn ja Harjumaa ning keelataks alkoholi müük, võis ilmselt olla kõige dramaatilisem moment eriolukorra ajal, ent osutus jällegi libauudiseks. Kuigi libauudise algallikat on keeruline tuvastada, tegid suurema osa selle levitamise tööst ära mitte pahatahtlikud trollid, vaid kergeusklikud ning end sensatsioonilise teabe valdajana esitleda tahtvad tavainimesed.

Libauudise levitamine. FOTO: Kuvatõmmis

Võimalikust alkoholimüügi keelamisest teavitas ka mitu peavoolumeedia kanalit, ent need uudised põhinesid valitsuse pressiinfol, mis tol hetkel keeldu veel ei välistanud. Seda kummalisemalt mõjus peaminister Jüri Ratase resoluutne ümberlüke päev hiljem: «Ma kinnitan, alkoholimüügi keeldu Eesti riik ei kehtesta.» Ta pidas vajalikuks mainida, et teadlik valeinfo levitamine on karistatav, kuigi Postimehe poolt küsitud õigusekspertide arvamused läksid selle väite paikapidavuse hindamisel lahku.

2. C-vitamiini imeline toime koroona vastu

«Hiina arst intervjuus Maalehele: Ravime Covid-19 haigeid C-vitamiiniga – ka raskete sümptomitega patsiendid paranevad» – sellise pealkirjaga lugu ei leia enam internetiavarustest ka kõige osavam guugeldaja. Rea Rausi ja Kärt Ulmani intervjuu Richard Chengiga võeti maha, sest veenvaid tõendeid C-vitamiini tõhususest koroonaviiruse puhul ei ole. C-vitamiiniga on küll eksperimenteeritud, näiteks Kuressaare haiglas, nagu kirjutas Delfi. Ravimiamet on jätnud selle keelamata mitte seetõttu, et oleks tuvastatud C-vitamiini toime Covid-19 puhul, vaid sellepärast, et C-vitamiini manustamisega ei kaasne suuri kahjusid.

Austraalia terviseamet algatas koroonakriisi valguses uue teadusliku uuringu C-vitamiini raviomaduste kohta just koroonaviirust silmas pidades. Leiti, et C-vitamiini näol on tegemist olulise mikrotoitainega, mis moodustab hädavajaliku osa iga inimese toitainevajadusest, kuid puudub teaduslik alus järeldada, et vitamiini suurtes kogustes tarbimine aitaks viirust ravida. Amet viitas muuhulgas kahele hiljuti koostatud teaduslikule uuringule, milles vaadeldi C-vitamiini mõju bakteriaalsetele nakkushaigustele ning hingamisteede haigustele, millest viimasele sarnaneb olemuslikult ka koroonaviirus.

Mõlema uuringu puhul manustati pooltele patsientidele koos tavapärase raviga suuremaid koguseid C-vitamiine. Tulemused ei võimaldanud järeldada mingit vahet suuri C-vitamiini koguseid tarbinud patsientide paranemise kiiruses või edukuses võrreldes tavapärast ravi saanud grupile.

Mõnda aega oli ka Postimehes üleval sisuturundusartikkel pealkirjaga «Liposoomne C-viramiin võib aidata ka koroonaviiruse vastu». Postimehe faktikontrolli ja reklaamiosakonna koostöös sai loo pealkiri muudetud kujule, mis räägib C-vitamiini üldisest kasulikkusest immuunsüsteemile.

Maalehest eemaldatud artikkel ning algne versioon Postimehes ilmunud sisuturundusartiklist. FOTO: Kuvatõmmis

1. Kanal 2 «Alarm – koroonast hirmuvabalt»

Eesti uhhuu-maailma greatest hits. Äsja vabalevisse naasnud Eesti suurima eratelekanali prime time saade, mis sisaldas suurt osa siin edetabelis mainitud libauudistest ning muid ammu enne saate eetrisseminekut Eesti ajakirjanduses faktikontrollitud ja jaburaks tunnistatud väiteid. Nendele faktikontrollidele omakorda faktikontrollide tegemise ja nende järeldustega sisuliselt vaidlemise asemel valiti faktikontrolli kui sellise ad hominem ründamise tee.

Sõna saavad nii siin edetabelis 2. koha saanud C-vitamiini teooria propageerijad kui ka enamikke siin tabelis toodud vandenõuteooriaid (aga ka lameda maa teooriat) levitav Hando Tõnumaa, kelle abikaasa Mariann Joonas oli üks saate toimetajatest. Tõnumaa on selle saate vaieldamatu staar ja enim sõna saav arvamusliider, kelle vahele pikitakse David Vseviovit, Karmen Jollerit ning teisi lugupeetud ühiskonnategelasi, kes hiljem pettuse ohvriks langemist tunnistavad – neile ei öeldud, millise saatega on tegemist.

«Alarm – koroonast hirmuvabalt» saate produtsent Kristi Loigo telesaates «Õhtu!» FOTO: Pilt videost

KOMMENTAAR: kas libauudiste faktikontrollimisel on mõtet? Herman Kelomees, väitlustoimetaja Aus vastus: pole kindel. Võib-olla ei olegi. Keskmine mõistlik inimene ei vaja uudise ja libauudise eristamisel faktikontrolli abi. Ka keskmisest vähem mõistlikule inimesele ei pruugi faktikontrollist tolku olla. Mitmed uuringud on tõestanud, et faktikontrollimine võib hoopis kinnistada inimese eelnevalt võetud seisukohta. See kehtib eriti siis, kui inimene näeb enda seisukohta ründamas peavoolumeediat, keda ta ei usalda. Oleme Facebooki faktikontrolli kritiseerides möönnud, et efektivne saab faktikontroll olla siis, kui sellele järgneb valeinfo levitajate minemalöömine platvormidelt, millel on ju täielik õigus otsustada, kes ja mida nende keskkondades teha saavad. Ka Postimehe e-posti laekub pidevalt kõiksugust jama, ent tulevalt toimetajate olemasolust ning faktikontrollimisest nende töö pärisosana jääb umbluu avaldamata. Meil pole mingeid piiranguid ühegi teksti avaldamisel, vabadus erinevatele seisukohtadele kõlapinna andmisel on igal ajakirjanikul suur. Kuigi vabadust ei ole kellegil õigust meelevaldselt ära võtta, ei tohiks kellegil olla moraalset õigust vabadusega kaasnev vastutus ära anda. See peaks kehtima igasugust tüüpi meedias, ka sotsiaalmeedias, mida üleval pidavatel ettevõtetel on olemas vahendid, mis võimaldaksid suuremahulisemat ja efektiivsemat toimetajatööd. Mida siis teha, et sõnumeid võimendavad platvormid erinevates meediavormides korrale kutsuda? Kõige lihtsam meetod oleks riigi sund. See oleks ühtlasi kõige valem meetod, kuni ei eksisteeri kuulikindlat õigusriiki. Inimeste juhitud ühiskonnas ei saabu see kuulikindlus mitte kunagi. Ungari näide tõestab valusalt, miks vaba ühiskond ei tohi valvsust kaotada. Meedia (sh sotsiaalmeedia) ilma selle kasutajate ja eriti sellele tulu toojateta ei tööta, mistõttu on nende nõudlikkus meedia sisu kvaliteedi osas kriitilise tähtsusega. Täna ei ole see nõudlikkus kaugeltki piisav. Ei tasu süüdistada Kanal 2-te, sest valdav enamus seal töötavaid inimesi teeb oma tööd hästi. Isegi saatega «Alarm – koroonast hirmuvabalt» seotud inimesi pole mõtet kottida. See oleks maaslamaja löömine – need inimesed peavad elama enda meediakarjääri lõpuni teadmises, et nende nimed on raiutud igaveseks ühe Eesti suurima ajakirjanduskatastroofi lõputiitritesse. Saade pälvis laia kõlapinda ning oli pidupäevaks kogu Eesti uhhuu-kogukonnale, legitimeerides esmakordselt nii mõjuval viisil varem interneti ämblikuvõrkude taga viljeletud hullumeelseid teooriaid. Sellega on antud märkimisväärne laeng ka edaspidiseks libauudiste vohamiseks Eestis. Petistest abielupaar Hando Tõnumaa ja Mariann Joonas on oma tahtmise saanud. Nemad on need, kellelt tuleb nüüd küsimusi küsida, millest peamine on: kust tuleb raha? Miks kuuleb juba mitmeid päevi poes käies kõlaritest vandenõuteoreetikute reklaami ning kuidas oli neil võimalik lubada endale tund aega Kanal 2 prime time eetrit? Faktikontroll on uuriva ajakirjanduse väikevorm, mille võib koroonakriisi lõpetuseks vähemalt mingil määral läbikukkunuks lugeda. Saatele «Alarm – koroonast hirmuvabalt» pole võimalik faktikontrolli teha, sest faktikontrollijatel lihtsalt ei ole aega, et raamatut kirjutada. Oleks huvitav teada, milline tulemus oleks eksperimendil, kus antakse kümme tundi aega kümnele faktikontrollijale libauudiste kontrollimiseks ning kus kontrollitavad libauudised on mõelnud samuti kümne tunni jooksul välja ainult üks vandenõuteoreetik. Hüpotees: faktikontrollijad kaotaksid. Siit peaks teatepulk minema edasi päris uurivale ajakirjandusele, kes peaks selgitama välja, kust tuleb raha, millega sajandi suurima rahvatervise kriisi ajal Eestis desinformatsiooni külvatakse.