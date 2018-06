Kui Magnus Kirt 2017. aastal kõigil võistlustel 80 meetri joonest jagu sai, oli selge, et kui ei juhtu midagi ootamatut, saab ta peagi Eesti rekordi omanikuks.

Järjekindlalt arenenud odaviskaja oli saavutanud uue stabiilsuse, mis lõi eelduse järgmise sammu astumiseks. Möödunud nädalal ilmnes, et 2003. aastast Andrus Värniku nimel olnud 87.83 löömiseks vajalik jõud ja tehnika ongi Kirdis olemas. Esmalt põrutas ta Tartus 88.45 ja siis teisipäeval Turus 88.73. Just too teine tulemus tõestas Kirdi jõudu, konkureerides rahvusvahelisel võistlusel maailma tippudega (Johannes Vetter, Thomas Röhler, Andreas Hoffmann). Vägev võit, mis muutis Berliini EMi odaviskevõistluse Eesti spordisõprade jaoks mitme kraadi võrra põnevamaks. Medaligarantii puudub, aga täiusliku õnnestumise korral võib võistlus kujuneda väga ilusaks.