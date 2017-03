Kaido Kama: raiesurve kaitsealadele hakkab ilmselt kasvama

Hakkame peale asjade algusest. Kõigepealt tuletame omale meelde sellist lihtsat tõdemust, et metsale pole inimesi vaja. Mets oleks siin maa peal olemas ka siis, kui inimesi üldse poleks. See meeldetuletus on vajalik eelkõige selle seltskonna jaoks, kes kipub metsa võrdlema porgandipeenraga, ja küsib, et kui põllumehele ei tehta ettekirjutusi, mida ta peab kasvatama, millal harvendama ja millal saaki koristama, siis miks metsamehele tehakse. Mets ei ole porgandipeenar. Mets on siin olemas hoolimata inimesest, mitte tänu inimesele.

Ja mets ei rõõmusta selle üle, et Eesti riik uuesti iseseisvaks sai. Viimased kakskümmend viis aastat on meie metsale olnud väga rasked ajad. Kui 80ndatel sai peetud metsamehe ametit, siis kirusime nõukogude võimu ja selle röövmajandust. Ei oleks siis kuidagi osanud arvata ja ette kujutada, et metsade majandamise koha pealt peab hakkama seda aega taga igatsema.

Asi hakkas peale omandi- ja maareformist, kui inimesed said oma maad ja metsad tagasi. Ja üks osa neist tagasisaajatest otsustas oma metsa kohe ja kiiresti rahaks teha. Et see oleks võimalikult lihtne, kaotati 90ndatel ära elementaarsed riiklikud regulatsioonid, mis metsa majandamist juhtisid ja suunasid.

Metsamajandamiskava, mis oli varem olnud igasuguse metsaraie alusdokument, muudeti soovituslikuks paberiks. Metsakorraldus muudeti äriliseks ettevõtmiseks põhimõttel, et kes maksab, see tellib ka muusika. Raieluba asendati informatiivse iseloomuga metsateatisega. Ja nii edasi.

Kõige selle põhjenduseks väideti, et meie põhiseadus ei luba eraomandi valdamist, kasutamist ja käsutamist piirata. Mis loomulikult on vale. Põhiseadus lubab õigusi eraomandile piirata avalikes huvides.

Sel ajal saidki kõige rängemalt kirvest tunda just erametsad. Üks vana metsamees ütles mulle tollal, et ilmselt on riigi poliitika nüüd selline, et tehtagu erametsades mida tahes, aga asja hoiab tasakaalus see, et riigimetsas käitutakse ka edaspidi mõistlikult ja viisakalt. Kahjuks see vana metsamees eksis. Kirvelöögi raskuspunkt on nüüdseks juba ammu nihkunud erametsadest riigimetsa.

Riigimets suurema (kirve)löögi all

90ndate lõpus loodi riigimetsa majandamise keskus (RMK). See organisatsioon oli ja on enneolematu moodustis meie õigusruumis. Selle moodustise jaoks oli vaja luua uus õigusmõiste – riigi tulundusasutus.

Juba mõistes endas on vastuolu: tavaliselt käivad asjad nii, et riigiasutused ei tegele tulu teenimisega, sellega tegelevad äriühingud. See juriidiline vorm loodi selleks, et saaks istuda kahel toolil korraga. Täita riiklikke funktsioone ja samal ajal tegeleda ettevõtlusega. Piltlikult öeldes võiks näiteks ka maksu- ja tolliameti teha riigi tulundusasutuseks. Ehk siis isemajandavaks. Korjavad maksud kokku, teenivad tulu, elavad priskelt ja siis riik võtab sealt vajadusel dividende välja.

Nagu juba öeldud, kandus kirvelöögi raskuspunkt kiiresti erametsadest riigimetsa. 2000ndatel tegeldi riigi tasemel peamiselt sellega, et järk-järgult alandada raievanuseid, lubada suuremaid raielanke, lubada raiuda lisaks küpsusvanusele ka küpsusdiameetri alusel jne. Sinna juurde käis jutt sellest, milline tohutu majanduslik kahju on vana metsa püstihoidmine. Iga raievanuse alandamisega tekkis hüppeliselt juurde «küpset» metsa. Ja siis oli seda äsja küpseks kuulutatud metsa jälle liiga palju ning seda oli vaja hakata kiiresti maha võtma. Et mitte majanduslikku kahju kannatada.