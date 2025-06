Koalitsiooni lõhkumisel valiti Tallinnas aga grillkanade asemel motiiviks lapsed. Alatu, samas arusaamatu käik, sest tasuta lasteaiakoht, kättesaadav huviharidus ja väärikas õpetajate palk on justnimelt lubadused, mille eest sotsiaaldemokraadid on seisnud ja ka edaspidi seisavad nii kohalikul kui ka riigi tasandil. Reformierakonnast oli see muidugi eriti häbematu olukorras, kus nad ise väga hästi teadsid, et eelarvevõimalused lubavad küll antud teel vajaliku sammu edasi teha, kuid mitte päris kogu rehkendust. Aga see ei saanud takistuseks.