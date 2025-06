Tallinna juhtimiskriis ei ole üllatus. See on olnud pikemat aega avalikkuse ees ning nüüdseks on jõutud punkti, kus ka pealtnäha ühtne linnavalitsus ei suuda enam varjata sisemist vastasseisu. Neljapäeval teatas Reformierakonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere, et nende hinnangul ei saa senise linnapea Jevgeni Ossinovskiga enam edasi minna. See pole enam lihtsalt signaal – see on murdepunkt, kirjutab riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.​