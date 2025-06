Eelnõud ei saadetud Eesti Advokatuurile ega Eesti Kaubandus-Tööstuskojale kooskõlastamiseks. Eesti Advokatuuri erinevad komisjonid ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on seaduse ja seletuskirjaga siiski tutvunud ning leidnud, et seaduses esineb niivõrd olulisi puudusi, et peame vajalikuks oma seisukoht anda. Seadus on meie hinnangul vastuolus nii põhiseaduse kui ka Euroopa Liidu õigusega.