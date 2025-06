Nõustun endise riigisekretäri Taimar Peterkopi arvamusega, mis ilmus 15. jaanuaril ERRi portaalis. Tsiteerin: «Ma lõpetuseks ütleks, et meil seda hüsteeriat kuidagi väga kergekäeliselt köetakse üles. Võiksime kõik aru saada, et selles keerulises olukorras, kus me oleme, on niikuinii ärevust palju. /---/ Seda ärevust on nii palju, et me ise ei tohiks seda juurde kütta.»