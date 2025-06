Varasemalt ei ole Hiina RV näidanud üles erilist indu energeetika taristu rajamiseks Siberist Hiinasse. Hiina ei ole soovinud võtta riske gaasitorujuhtme projekti investeerida. Oluliseks riskiks Hiina RV jaoks on ka asjaolu, et vajadusel on torugaasi keeruline asendada teiste tarneallikatega.

WSJ avaldatud loos ei ole usutav info, et Hiina RV muutis oma suhtumist sellesse projekti nii kiiresti peale Iisraeli ja Iraani kokkupõrget. Lähis-Idas on sõja võimalus pidevalt kõrge olnud juba aastakümneid ning Iraan on Hormuzi väinas provokatsioone korraldanud ka varem. Kui WSJ info üldsegi päris faktidel põhineb (ehk ei kujuta endast mõjutusoperatsiooni), siis tasub hoopis tähele panna viimaste kuude jooksul peamiselt Ukraina luure avaldatud informatsiooni. On ilmunud mitmeid raporteid, mis kõnelevad Hiina RV pidevalt kasvanud toetusest Venemaa kaitsetööstuse käigus hoidmiseks.