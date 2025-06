Neli aastat tagasi juulis – kui uue presidendi valimiseni oli jäänud vähem kui kaks kuud – kirjutasime juhtkirjas järgmist: «/---/ presidendi valimine ei tohiks taanduda vaid peenaritmeetikaks riigi- ja valimiskogus. Hoolimata asjaolust, et president pole valitud otse, on rahval õigus juba varakult teada, kellest saab Eesti järgmine riigipea.»

Nüüd näib, et eelnõu esitanud riigikogu liikmed on endas selle julguse leidnud ning Postimees tunnustab neid selle eest. Praegu on presidendi valimiskorra muudatusteks täiesti õige aeg, kuna presidendi valimiseni on jäänud veidi üle aasta.