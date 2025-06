Muutlikel ärevatel aegadel on oht, et kaldutakse igatsema autoritaarsust. Et tuleks keegi, kes asjad kindla käega ilusate lubaduste saatel paika paneb. See tikub juhtuma ka praeguses tervishoiukriisis. Hingetu vulgaarmaterialistik, pelgalt bioloogiline suund on pürgimas peavoolu, kirjutab tervisekäitumise emeriitprofessor Airi Värnik.