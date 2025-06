Mäletate aega, mil räägiti pidevalt majandustsüklist? Need ajad on pigem möödas. Nüüd elame maailmas, kus majandus käitub pigem nagu permanentses puberteedis indiviid – ettearvamatu, tujukas ja pidevalt iseendale vasturääkiv. Tuleneb see lihtsast asjaolust, et kohale ei jõudnud mitte see mainitud puberteet, vaid rahvastiku vananemise n-ö struktuurne mõju majandusele.