TRIIN KATARIINA TAMMERT Kas paneme koera linnaruuminõunikuks?

Varjukülgedest hoolimata on pealinna arengut ja ehitusobjektide rohkust lust vaadata, tuleb kohe tunne, et elu käib. Võrust tulles eriti, kus liiga paljud järvelähedasedki armsad puumajad aina rohkem maadligi vajuvad, nii mõnelgi aknad laudadega kinni löödud. Ometi on tegu eestlaste unelmate kinnisvaraga: järve ääres, keset metsa (peaaegu, igal juhul on park ja hulk suuri puid lähedal) ja samal ajal kesklinnas (tegelikult lausa vanalinnas). Vaikust ja rahu jätkub ning neil rohelusse ja õitesse uppuvatel tänavatel on hea lonkida nii inimlastel kui ka loomadel.