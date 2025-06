Mõni aeg tagasi käis meediast läbi uudis, et tarkvarafirma Scoro otsustas loobuda neljapäevasest töönädalast ning lisaks koondas ka osa töötajatest. Eksperiment kestis kolm aastat. Idee tasandil on igaühele selge, et neljapäevane töönädal võimaldab töötajatel veeta rohkem aega perega, tegelda enesetäiendamisega ja rohkem puhata. Reaalsuses pole asi aga sugugi nii ilus. Töö tuleb siiski ära teha ja kui neli päeva nädalas ja kaheksa tundi päevas ei ole piisav, tehakse ületunde – need võivad kokkuvõttes tekitada isegi rohkem stressi kui viiepäevane töönädal rahulikumas tempos.

Teiseks: probleemid ei vaata kalendrit. Kui hädaolukord tekib reedel, tuleb sellega ka kohe tegelda. Paindlikud töögraafikud muudavad keeruliseks ka töötajate asendamise puhkuste ajal, selliseid pigem tehnilisi murekohtasid on veel. Kõige olulisem on aga tõsiasi, et võib-olla oleks neljanädalasel töönädalal perspektiivi stabiilses majanduskeskkonnas, kus kliente on piisavalt ja tulevik on prognoositav. Millal meil viimati selline olukord oligi? Kuus aastat tagasi? Praegu oleme pigem olukorras, kus vaikselt kasvava majanduse tingimustes tuleb topelt rabada, et uusi kliente juurde saada ja oma tooteid või teenuseid müüa. Kõik konkurendid ümberringi rabelevad.