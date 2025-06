Kui meie taastatud iseseisvuse alguses oli peamiseks relvastuse allikaks selle ostmine demoraliseeruva Vene armee käest – seda kuni Iisraeli relvatehinguni 1993. aastal, mil saime esimesed NATO standardile vastavad relvad –, siis praegu pole meie Kaitseliidul ega kaitsejõududel tarvis enam kellelegi midagi tõestada ning saame hankida kõike vajalikku parimatelt tootjatelt, takistuseks on üksnes eelarve.

Kaitsetahtel seevastu ei ole eelarvelisi piiranguid. Äsjase võidupüha tähistamine tõestas taas, et oleme valmis oma kodu kaitsma sissetungijate eest ning erinevalt 1939. aastast pole põhjust eeldada, et vastavat käsku ei tule. Me olime valmis ülekaalukale vaenlasele vastu hakkama siis ja oleme seda ka praegu.

Ukraina – ja samuti Iisraeli – kogemus on tõestanud, et edukalt on võimalik vastu hakata ülekaalukale vaenlasele, kes Ukraina näitel ületas riigipiiri lagastades ja lõhkudes, eesmärgiga iseseisev naaberriik likvideerida ja annekteerida. Sarnaseid näiteid leiame ajaloost hulgaliselt. Näiteks Teises maailmasõjas hakkasid kreeklased itaallastele vastu ning kui rindejoon oli juba jõudnud otsaga itaallaste okupeeritud Albaaniasse, pidi Mussolini Hitlerilt abi paluma. Või võtame meile väga hästi teada legendaarse Soome Talvesõja. Vastuhakk agressorile on vajalik ja võimalik isegi juhul, kui see tundub esmapilgul lootusetu.

Meil on hästi motiveeritud ja hästirelvastatud kaitsevägi ja Kaitseliit ning meil on head liitlased: meie potentsiaalis ennast edukalt kaitsta pole mõtet kahelda.

Meie praegune olukord on kõike muud kui lootusetu. Meil on hästi motiveeritud ja hästirelvastatud kaitsevägi ja Kaitseliit. Meil on head liitlased ning erinevalt 1939. aastast on meie selja taga ka kõik Põhjamaad, kes suudavad sõjaolukorras ühiselt välja panna üle miljoni sõduri. Lõunas on meiega Poola, kes on ehitamas üles Euroopa ühte tugevamat armeed. Me oleme õppimas Ukraina sõja kogemustest ning tegeleme innovatsiooniga, integreerides üha rohkem droonide kasutamist oma kaitsejõududesse.

Nagu ütles president Alar Karis võidupüha kõnes, oleme tõepoolest õigel teel. Muidugi on üht-teist teha, kuid väga palju on juba tehtud ning meie potentsiaalis ennast edukalt kaitsta pole mõtet kahelda. Üks asi, mida aga peaksime (Iisraeli eeskujul) rohkem tegema, on naiste kaasamine kaitsejõududesse, nagu ütles võidupüha kõnes ka Kaitseliidu ülem, kindralmajor Ilmar Tamm. Põhilised sõdurioskused on parim kogukondlik julgeolekugarant ning oskus vaenuliku silma eest varjuda on täna olulisem kui varem.