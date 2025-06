Ehkki Netanyahu üritas oma kõnes näidata pigem Iisraeli rahupoliitikat, pole mingi saladus, et Aabrahami lepingutele ja Iisraeli-Saudi Araabia lähenemisele viis Araabia riikide hirm Iraani tugevnemise ees. Kordus vana tõde – ideoloogiast või usust on tähtsam ellujäämine. Kolmekümneaastases sõjas (1618 – 1648) oli katoliikliku Prantsusmaa kardinal Richelieu liidus protestantliku Rootsiga. Mis siis, et Richelieu oli sõdinud Prantsusmaal varem protestantlike hugenottidega.