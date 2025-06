MART NORMET Homme saates «Mis meist saab?» Veiko-Vello Palm: Eesti iseseisvus ei ole loodusseadus. Vaata klippi!

Kindralmajor Palmi optimistlik toon üllatab.

«Ma ei usu, et praegune julgeolekuolukord on kuidagi erandlik. Erandlik on see, et me oleme nii heas positsioonis,» ütleb Palm.

Siiski ei arva Veiko-Vello Palm, et Eesti iseseisvust võiks võtta kui enesestmõistetavat nähtust, nagu loodusseadust. «Eesti iseseisvus ei ole nagu E=mc2, selle nimel tuleb väga palju tööd teha.»

Ta meenutab möödunud sajandi kolmekümnendaid, kui meid maha müüdi ja riik kadus maailmakaardilt, lisades: «Olen veendunud, et aastal 2025 meie riik ei ole seisukorras, kus peaksime rääkima iseseisvuse kaotamisest. Muidugi on see hirmutav, mis ümberringi toimub. Praegu toimub kõik nii kiiresti ja relvade hävitusjõud on muutunud nii suureks, et igast pisikesest asjast võib süttida tohutu hävinguga sõda. Aga lahendus meie jaoks ei saa olla see, et kapselduda, et proovime olla kuskil serva peal. Lahendus peaks olema see, et oleme aktiivne riik ja maailma paremaks tegemises lööme kaasa samamoodi nagu kõik mõtlevad riigid.»

Palm on veendunud, et kuigi USA on viimastel kuudel president Trumpi sõnade ja tegude kaudu paljusid seniseid harjumusi muutmas, on meie liitlassuhted püsivad. Saatejuht Mart Normet küsib Palmilt, mis tema meelest võiks olla see «kaart», mille puudumist Donald Trump Ukraina presidendile ette heitis: «Trump räägib kogu aeg mingitest kaartidest – mis meie kaart on?»