Kaitseliidu ülemana tahan, et usaldus laieneks ka inimestele meie ümber. Me ei võida sõda kui me üksteist ei usalda. Meil on raske kaitsta Eestit kui me üksteist oma silotornidest põrnitseme. Me ei suuda omavahel suhelda kui me oma kõlakodades istume ning ainult enda tõde kuulutame. Usaldus on teadmine, et võitleja minu kõrval või naaber minu tänaval tuleb appi siis kui vaja. Me suudame oma riiki kaitsta kui me lepime eriarvamustega ja mõistame, et vaba Eestita pole võimalik neid samu eriarvamusi avaldada mujal kui kõleda kortermaja köögis. Kallid kaasmaalased, me ei ole ju nii rumalad.