Nii nagu eeldada võis, kinnitab USA, et suutis anda Iraani tuumaprogrammile hävitava löögi ja tuumarelva loomise peatada. Iraani esindajad väidavad, et kahjustused ei ole tõsised. Lääne meedia on väga avatud kõikvõimalikele ekspertarvamustele, mis näitavad, et rünnakud ebaõnnestusid. Selliseid arvamusi hakkab ilmuma hulgi, nii Iraani (ja Venemaa) korraldatud mõjutustegevuse liinis kui sellest sõltumata. USA kaitseminister tõi oma avalduses esile, et USA rünnak toimus nii, et see oli sihitud ainult tuumarajatiste vastu. Rünnak ei puutunud tsiviilobjekte ega armee rajatisi. USA kinnitab, et lõpetab rünnakud juhul, kui Iraan vastu ei ründa.