JÜRI KOTŠINEV Putini nägemus õitsengust...

Praeguses Vene-Ukraina sõjas on vastakuti mitte rohkem ega vähem kui kaks inimühiskonna arengumudelit. Lahendamisel ei ole mitte Ukraina ja Venemaa vaheline võimuküsimus, vaid see, kas Lääne väärtustel on tulevikus eluõigust või asendub omaaegne hellenistlik kultuur asiaatliku despootiaga. Omal ajal tõi Aleksander Suur võidu hellenistlikule demokraatiale Pärsia despootia üle. Kas nüüd, sajandeid hiljem Gaugamela lahingust 331. aastal e.m.a. saab despootia võimaluse revanšiks või ei saa? See on küsimus, millele annavad vastuse lähimad aastad.

Kaalul on inimkonna edasine areng. Läänemaailmal ei ole muud võimalust kui peatada despotismist tulenev oht kõigele, mis siiani on inimtsivilisatsioonis väärtust omanud. Putin ja tema ideoloogid arvavad, et impeeriumid viivad inimkonna arenguni ja õitsenguni. Läänemaailm arvab, et impeeriumid on kõrvalekalle arengu ja õitsengu teelt. Despootia sõdib praegu demokraatiaga. Kaalul on väga palju. Kaalul on inimkonna tulevik. Kõrvale selles võitluses jääda ei saa. Kaalul on liiga palju.