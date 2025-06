MARIKA PRISKE Tallinna Haigla on vältimatu

Ka rahvastikuprotsessid suunavad valikuid

Selle kõige juures on õigus muidugi ka neil, kes kritiseerivad, et betoon üksi ei ravi. Kuigi ei saa alahinnata kaasaegsete tingimuste mõju personalile, aga ka patsientide paranemisele, on selle kõrval mõistagi vaja ka tervet rida muid uuendusi.

Rahvastikuprognoosi kohaselt kasvab 2040. aastaks Harjumaa (sh Tallinna) elanikkond 15 protsenti, kusjuures 65+ vanusegrupi osakaal maakonna rahvastikust kasvab 35 protsendini. Ühine haiglaorganisatsioon ja meditsiinilinnak võimaldavad teenuseid kokku tuua, suurendada ravi kättesaadavust ja tagada seeläbi parem valmisolek, et rahvastiku vananemise ja krooniliste haiguste kasvuga toime tulla.

Juunis linnavolikogu kinnituse saanud algatatud kontserni loomine võimaldab koondada Tallinna haiglavõrgu juhtimise, tugisüsteemid ja investeeringud, mis täna on killustunud ning dubleerivad üksteist. Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Tallinna Hambapolikliinik ja Tallinna Kiirabi tegutsevad täielikult eri juriidiliste isikutena, millel on erinevad juhatused, IT-lahendused, hanke- ja personalisüsteemid. Selline killustatus pole üksnes ebaefektiivne, vaid ka patsiendile segadust tekitav.

Olulised võidud on käeulatuses

Tallinna haiglad konkureerivad lisaks eraturule ka omavahel nii arstide kui õdede pärast. Dubleeritud personalisüsteemid ja paralleelsed tööpakkumised ei aita kuidagi kaasa ravijärjekordade lühenemisele ega personali hoidmisele. Kontsernivorm võimaldab luua ühtse personalipoliitika, pakkuda läbipaistvat karjäärimudelit ja vältida tarbetut sisekonkurentsi.

Sama kehtib ka tugiteenuste kohta – raamatupidamine, IT, hanked, seadmete hooldus, apteegiteenus. Need on valdkonnad, kus konsolideerimine ei tähenda ainult kokkuhoidu, vaid hea juhtimise korral ka märkimisväärset kvaliteeditõusu.

On selge, et nii juriidilise ja sisulise ühendamise kui ka uue linnaku ehitamise näol on tegemist suure ettevõtmise ja investeeringuga. Samas, ka senise olukorra jätkamine tähendab kulusid: kahes paralleelses haiglasüsteemis hoonete ülalpidamine, tööjõu hajumine ja energiakulud.