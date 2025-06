Leedus õpitakse eestlastelt, kuidas idufirmade jaoks head keskkonda luua. Ekspordi teadlik jagamine erinevate turgude vahel võiks olla omakorda kasulik tähelepanek Eesti ettevõtjatele.

Baltimaad on juba väga ahvatlevad sihtkohad

See, et tehnoloogiliselt kõrgetasemelised majandused tõmbavad ligi insenere ja teisi kvalifitseeritud spetsialiste, on tavapärane. Võime olla uhked, et ei Eesti ega Leedu ei kannata enam oma inimeste väljavoolamise all, vaid oleme saanud ise riikideks, kuhu tahetakse maailma mastaabis hea palga tõttu tööle tulla.

Samal ajal peaks sisseränd alati majandust toetama, mitte muutuma koormaks. Lahenduseks pole avatud uste poliitika, vaid täpselt vajadustele vastavalt paika pandud reeglid ja nõuded. Ühegi Balti riigi jaoks pole lahenduseks ei «müüride ehitamine» ega «piiride lahti tegemine», vaid täpselt oma ettevõtjate vajadustele vastav kesktee. Äärmused ei aita edasi, vaid immigratsioonipoliitika vajab pidevat analüüsi, disaini ja tasakaalukaid otsuseid.

Oleme isegi kontoritöö jaoks juba liiga kulukad – tuleb rõhuda automatiseerimisele

Nii Eestis kui Leedus loodavad mõned ettevõtted endiselt saada kasvavatele palgakuludele leevendust, leides odavamaid töötajaid välismaalt. See pole aga lahendus, vaid lõks. Seda teed minek viib ettevõtte konkurentsivõime paratamatult allamäge.

Mõlemas riigis on palgatase tänaseks selline, et odav töö ei ole enam mõistlik. Isegi kõnekeskused ja back-office teenused liiguvad meilt odavamatesse piirkondadesse. Lisaks tööstuse automatiseerimisele investeerivad meie nutikad ettevõtjad juba ka tehisintellekti abil töötavatesse assistentidesse, äriprotsesside automatiseerimisse ja andmeanalüütikasse, et saavutada rohkem vähema ressursiga. Just see ja mitte odavam tööjõud kasvatab meie konkurentsivõimet ja seeläbi ka kasumeid.

Järeldus iga kuitahes suure või väikese ettevõtte juhi jaoks on see, et odava tööjõu eelise aeg on lõplikult läbi ja aina targema tehnoloogia kasutamine on vältimatu. Alustada saab ka väikese investeeringuga, võtta aegamisi uusi tööriistu kasutusse ja hakata tehisintellekti abil samm-sammult säästma nii aega kui raha.