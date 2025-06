TARMO PIKNER Eesti pikk plaan – vangiturism kasiinoparadiisis

Aga mis väga oluline – nagu elu näitab, on vanglaelust ja selles peituvatest saladustest saanud väga populaarne ajakirjanduslik žanr. Isegi kui Katrin Lust ei lähe Tartu vanglasse intervjuusid tegema, lähevad sinna meelsasti välisajakirjanikud (kahtlustan, et isegi päris kirjanikud), eelkõige Rootsist ja mujalt Skandinaaviast. Ega siis kuulus krimikirjandus nordic noir pole taevalikku päritolu – see pärineb ikkagi krimimaailmast. Oleme ju lugenud-kuulnud arvukaid meile kentsakalt kõlavaid vanglalugusid massimõrvar Anders Breivikust Norra vanglas. Neile on see juba ammu normaalsus ja igat massimõrvarit koheldakse peaaegu nagu kuninga kassi. Seda peame ka meie tegema hakkama, samas, kui suur osa rahvast ei jõua endalegi toitu osta, rääkimata kassist. Kas meie julgeolekuorganid hakkavad ka saabuvate ajakirjanike tausta uurima? Ning kas tõesti on meie organid pädevad hindama al-Qaeda ja teiste moslemijõukude tegelaste tausta?