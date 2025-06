NÄDALA NÄGU Vinge ootus ilmuvale romaanile

Kaur Riismaa avaldas ERRi saates «Plekktrumm», et tema peitus salapärase naiskirjaniku Nora Maria Londoni nime taga.

Üks kuldaväärt traditsioon on see romaanivõistlus, aitab kirjakultuuri hoida ja ergutab. 80 käsikirja, kujutage ette! Ja ilmselt kulubki arvestatav hulk elutervet grafomaaniat ära selleks, et pärleid lihvida.