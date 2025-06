Eestis on kõigil kodanikel turvaline, laialdaselt kasutatav digitaalne identiteet. Sellel tuginevad meie digiallkirjad, maksudeklaratsioonid, meditsiin, äriregister ja laiemalt suhtlus riigiga. Samuti kasutab sedasama identiteeti erasektor iga päev nii panganduses kui muudes tegevustes läbi isikutuvastuse ja allkirjastamise. Seesama ökosüsteem on laiendatud ka e-valimiste konteksti. See on võimalik just tänu meie loodud tehnilistele ja õiguslikele eeldustele. Suur osa maailmast alles unistab taolisest süsteemist, kuid Eestis on see reaalsus.

Kriitikute seas kordub sageli väide, et «me oleme ainus» riik, kus on e-valimised, nagu see viitaks millelegi kahtlasele või mitteusaldusväärsusele. Tegelikkuses viitab see hoopis meie digiühiskonna eesrindlikkusele. Võrdlused riikidega, nagu Venezuela või Venemaa, kus «e-valimised» tähendavad manipulatsiooni ja kontrolli, on täiesti kohatud – neis riikides puudub läbipaistev digiühiskond ja demokraatlik järelevalve. Ka tehnoloogilised lahendused ei ole ligilähedaseltki võrreldavad, see oleks kui kolmerattalise võrdlemine Airbus A380ga.

Tegelikult on Eesti e-valimised täna turvalisemad kui kunagi varem. 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel rakendati ka palju soovitud end-to-end (E2E) kontrollmehhanismi, mis võimaldas igaühel kontrollida, kas iga hääl jõudis süsteemi õigesti ja jäi lugemisel muutmata. See on rahvusvaheliselt soovitatud standard, mis suurendab valimiste läbipaistvust ja usaldusväärsust.