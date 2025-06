Alustame analüüsi vea tegemise ohust. Seadusemuudatuse seletuskirjast leiab lause, et ebatäpsetest andmetest tulenevate valede järelduste esinemise tõenäosuse riski hinnatakse keskmiseks. Ehk olemas on arvestatav risk, et kedagi hakatakse kuriteo tunnustele vastavas tegevuses kahtlustama mõne vea tõttu. Kuidas on selgitatud, et RAB riski maandab? Seletuskiri väidab, et töötatakse välja asjakohased protsessid, sealhulgas kvaliteedimõõdikud. Sellest järeldub, et veel ei ole isegi olemas protsesse ega kvaliteedimõõdikuid, et vea riski keskmisest alla tuua, aga riik on analüüsimist juba lubanud.

Järgmiseks räägime andmelekke ohust. Nimelt hinnatakse seletuskirjas keskmiseks ka lekke ohtu. Leke tähendab, et andmed satuvad kellegi kolmanda kätte, kellel neid näha õigust ei ole. Selle riski maandamiseks on kirjutatud, et järgitakse Eesti infoturbestandardit. Miinimumstandardi järgimine on igati tervitatav, aga arvestades, et tegemist on andmebaasiga, mida riik ei ole varem pidanud ja üüratu andmete mahuga, siis ootaks ikkagi, et turvanõuded on rohkem läbi mõeldud. Teame ka praktikast, et kurjategija on varem riigi andmebaasidest varastanud mitusada tuhat dokumendifotot, mis pani inimesed muretsema identiteedivarguse pärast. Edukas rünnak konkreetsele andmebaasile oleks aga veelgi kurvemate tagajärgedega.