LOODUSFOTO Aasta orhidee õitseb jaanipäeva paiku

Kui algaja taimetundja püüab end Eesti orhideeliikidega kurssi viia, suudavad paljud punakate õitega käpalised ta üksjagu ahastusse viia – seda enam, et omavahel niigi sarnased liigid annavad sageli hübriide. Aga see etteheide kehtib eelkõige sõrmkäpa perekonna liikide kohta, kelle roosad või lillakad õielehed on kirjatud tumedama mustriga. Püramiid-koerkäpa õied on ühtlaselt purpurroosad. Meie teistest orhideeliikidest sarnanevad nendega selle poolest käoraamatud. Erinevalt käoraamatute hõredamatest õisikutest on koerkäpa õisik tihe, kompaktne ja õiterohke, seda eriti õitsemise alguses.