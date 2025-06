AK KIRJANDUSKOOL Meelisklusi Visnapuuga käoorvikute keskelt

On pööripäev, selle suve esimene päev ja aaskannikesi, rahvapärase nimetusega käoorvikuid õitseb ja lõhnab meie ümber rohkesti nii koduaedades kui ka niitudel. See toob meelde Henrik Visnapuu (1890–1951) luulekogu, mis on saanud pealkirja just selle õrna mitmevärvilise lillekese järgi – «Käoorvik» (1920) – ja sisaldab üht eesti kirjanduse kaunimat ja kirglikumat armastusluule tsüklit, kirju Ingile.