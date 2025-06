Me peame tagama kõigile ameeriklastele valimisõiguse, kõigi häälte arvestamise ja et need hääled omakorda mõjutavad, millist poliitikat Washingtonis aetakse. (lk 158)



Ameeriklased on poliitiliselt kirjaoskamatud ja harimatud, sedastab Walter. «Kui ameeriklasi ei huvita, kuidas võim Ameerika poliitikas toimib, siis ilmuvad pildile nurjatute kavatsustega inimesed ja võtavad selle neilt käest.»



Rein Taagepera ütles ka Postimehe saates «Mis meist saab» Mart Normetile: «Minu mure on see, et Trump sihib selgesti diktatuurile. Muidugi ta ütleb täna ühte, homme teist, aga leidub küllalt viiteid, et järgmisi valimisi ei tule.»



Teenekas politoloog sedastab: «Kui demokraatia on küllalt kaua kestnud, siis võtavad inimesed seda enesestmõistetavalt, ja muutuvad väga nõudlikuks demokraatia suhtes ja hakkavad irisema igasuguste pisipuudujääkide üle. Märkamatult kaldutakse diktatuuri, sest muudatus on vaja teha, aga õigusriik teeb seda aeglaselt. No kuidas kaldusid liberaalid sõnavabaduse kaitsmisest sõnavabaduse kaotamisele? Vihakõne termini kaudu.»



Eesti ja Ameerika Ühendriigid ei ole võrreldavad suuruse poolest ning ka võõrandumine poliitilisest juhtimisest on väga erineval tasemel, kuid lõpp-tulemus võib olla sama: usu kaotus demokraatlikesse institutsioonidesse võib viia fataalsete tulemusteni nii Euroopas kui ka Ameerikas, kuid selle tagajärjed riikidele ja ühiskondadele võivad olla väga erinevad.