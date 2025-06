Rahvusülikooli ja hajutatud meditsiinivõimekuse kaitsmine on Eesti regionaalse terviklikkuse ja säilimise küsimus. On oht, et pealinna hiigelhaigla viib Tartu ääremaastumise ja riikliku haavatavuseni, kirjutab Tartu linnavolikogu esimees Kaspar Kokk.