TÕNIS MÖLDER Segadus lõppeb homme: mis juhtus tegelikult konkurentsiseadusega

Tänane Eesti Ekspress eksib, kui ütleb et konkurentsiseaduse eelnõu on ajas muutunud leebemaks ning on kallutatud. Konkurentsiseaduse eelnõu on valminud aastatepikkuse põhjaliku töö tulemusena, mille eesmärk on tagada Eestis vaba ja õiglane ettevõtluskeskkond, kirjutab riigikogu majanduskomisjoni liige Tõnis Mölder.